Власти Воронежа выделят помещение для фонда, оказывающего поддержку родственникам мобилизованных

В мэрии Воронежа рассказали, что планируют предоставить безвозмездно помещение для благотворительного фонда «Стеша», куда смогут обратиться за помощью семьи с особенными детьми, а также родственники мобилизованных мужчин. Об этом в среду, 19 октября, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фонд специализируется на работе с особенными детьми и их родителями. После 24 февраля они подключились к сбору гумпомощи для переселенцев из Донбасса, а теперь стараются поддерживать еще и родственников тех, кого призвали в ряды армии.

– Убежден – помогающим надо помогать, поэтому инициировал рассмотрение на ближайшем заседании Воронежской городской Думы вопроса предоставления фонду на безвозмездной основе муниципального помещения в самом центре города – по адресу улица Карла Маркса, 94. Надеюсь, депутаты поддержат это решение, – отметил в личном Telegram-канале мэр Вадим Кстенин.

Помещение, по информации властей, уже готово к заезду. После оформления документов специалисты сразу смогут открыть офис.