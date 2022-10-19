В Воронежской области директора организации сферы ЖКХ заподозрили в присвоении денег

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции в Подгоренском районе выявили факт присвоения 58-летним руководителем организации сферы ЖКХ денежных средств в крупном размере. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 19 октября.

По версии следствия, 58-летний местный житель в январе 2022 года взял из кассы деньги на покупку будки-кунг, а потом отнес в бухгалтерию фиктивный чек на 95 тысяч рублей. В действительности же кузов-фургон обошелся ему в 55 тысяч рублей. В итоге, злоумышленник присвоил 41 тысячу.

В отношении подозреваемого СО ОМВД России по Подгоренскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160УК РФ «Присвоение или растрата». Максимальное наказание по статье – до 6 лет колонии.

Как оказалось, фигурант ранее неоднократно был судим за преступления против государственной власти, а в июне попал под уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». На правах руководителя организации, он заключил контракт с одним из своих родственников на вывоз мусора. На деле же деньги оставлял себе.

– В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, – подытожили региональном главке.