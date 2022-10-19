Под Воронежем в детсадах и школах проведут занятия по эвакуации

Фото - пресс-служба Новоусманского района, соцсети

В школах и детских садах Новоусманского района пройдут занятия для детей, на которых им расскажут, как надо эвакуироваться. Произойдет это в ближайшее время. Соответствующее поручение дал подчиненным глава района Дмитрий Маслов. Информацией с совещания поделилась пресс-служба муниципалитета 19 октября.

К тому, чтобы дети и педагоги могли укрыться в случае чрезвычайных ситуаций, подготовлены подвальные помещения образовательных учреждений. Там же заблаговременно позаботились и о запасах медикаментов, воды и инструментов.

– Задача управляющих компаний и ТСЖ состоит еще и в том, чтобы каждый житель многоэтажки знал, где есть укрытие, как в него попасть. Эту информацию нужно опубликовать. Отдельный вопрос – дома на так называемом «самоуправлении», где нет ни управляющей компании, ни ТСЖ. Там жителям самим нужно привести подвалы в порядок, определить старшего по дому, который обеспечит туда доступ. Сделать это нужно, не откладывая, и не рассчитывая, что это сделает кто-то другой!, – подчеркнул глава района.