Под Воронежем студенты сняли на видео избиение 15-летнего первокурсника в общежитии

скриншот видео из паблика Мой и твой Воронеж

Днем 17 октября в воронежских пабликах распространили видео с жестоким избиением 15-летнего подростка. По сообщениям родственников потерпевшего, инцидент произошел в профессиональном училище № 38 в Новой Усмани. На видео шатающийся парень бьет руками и ногами вчерашнего школьника, в записи слышен мат и смех присутствующих.

- В общежитии совершеннолетний пьяный студент жестко избил первокурсника за то, что он не поделился с ним сигаретой. На этаже была воспитательница, которая лишь уже в конце истязания 15-летнего парня, прибежала на шум. Она не слышала ни крики, чтобы помогли, ни шум компании, которая смеялась и снимала все это на телефоны, ни охрана не видела, которая сидит на камере, никак не отреагировали. И после избиения парня не позвонила родителям, не рассказала, - негодуют в сообщении близкие. - Выяснилось, что такие "развлечения" в этом училище уже не первый раз. Там издеваются над первокурсниками: привязывают к кровати и обливают водой, вымогают деньги, снимают штаны и записывают это на видео. На все эти эпизоды были закрыты глаза!

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

- По факту выложенного в соцсести видео проводится проверка, по итогам разбирательства будет дана правовая оценка произошедшего, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.