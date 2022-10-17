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Общество17 октября 2022 14:05

Воронежцам разъяснили рекомендации об ограничении использования заграничных мессенджеров в школах

В понедельник такие директивы опубликовало Министерство просвещения
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В понедельник появилось сообщение Министерства просвещения России, в котором ведомство рекомендовало учителям отказаться от использования в школах иностранных мессенджеров, наиболее популярным из которых в последние годы стал WhatsApp. В нем активно общаются родители между собой и с педагогами. Новость встревожила родителей воронежских школьников. Тогда «Комсомолка» обратилась в пресс-службу мэрии за разъяснениями.

В администрации пояснили, что рекомендации Минпросвещения касаются исключительно образовательного процесса и не регламентируют каналы личного общения педагогов и родителей. Ведомство предписывает вместо иностранных мессенджеров провести апробацию информационно- коммуникационной образовательной платформы («Сферум») с использованием российского мессенджера – VK Мессенджер.

Значит, воронежцы могут по-прежнему общаться в школьных чатах без всяких ограничений.