В райцентре Семилуки Воронежской области за 33,4 миллиона рублей поставили мусорные контейнеры отвратительного качества

Новые контейнерные площадки выглядят так. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) вернулись к теме новых мусорных контейнеров, установленных в Семилуках с конца 2020 года. Местные жители ранее жаловались на их качество. Контейнеры не прослужили и года и стали разваливаться, а некоторые были и вовсе недоделаны.

Между тем на реализацию мусорной реформы в Семилуках направляли 33,4 миллиона рублей. За эти деньги должны были полностью обновить 48 контейнерных площадок.

Многие мусорки начали работать с полугодовым опозданием, поскольку их не оборудовали выкатными баками, на площадках для крупногабаритных отходов не было 8-тонных контейнеров-лодочек. Общественники во время выезда в Семилуки увидели еще много безобразий. В частности, отвалившиеся створки боксов для баков, деформированные металлические листы, лежащее на земле ограждение, не работающее освещение, поврежденные бетонные основания. Активисты ОНФ обратились в региональную Контрольно-счетную палату (КСП) с просьбой проверить эффективность расходования выделенных на модернизацию денег.

На днях стали известны результаты проверки. По ее итогам оказалось, что по крайней мере 2,2 млн рублей потратили максимально неэффективно. В частности, модернизация предусматривала организацию раздельного накопления отходов. Однако соответствующее оборудование не установили. 70 стоек под покрышки, 70 боксов для лампочек, по 35 ящиков для старых вещей и металлического лома так и пылятся на складах.

513 тысяч рублей муниципалитет заплатил за работы, которые не были выполнены: разработку грунта, устройство железобетонных канализационных колодцев, установку люков. Еще 258,5 тысяч потратили на бесполезные и нестандартные информационные щиты.

- Кроме того, выборочный осмотр 29 площадок подтвердил безобразное качество материалов и выполненных работ. То есть, оставшаяся сумма тоже потрачена напрасно. Вопросы вызвал и годичный гарантийный срок на металлоконструкции, прописанный в муниципальном контракте. В других регионах, которые реализовали подобные проекты, он значительно больше. Например, в Калининградской области – 5 лет, в Татарстане – 6. Откровенно говоря, нет цензурных слов, чтобы оценить такую работу семилукских чиновников, - заявил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Воронежской области Александр Гончаров.

На модернизированных площадках мусор лежит по-старому - как попало. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

По итогам проверки КСП возбудили административное дело по факту нецелевого использования бюджетных средств. Чиновникам грозит штраф до 50 тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет, муниципалитету – возврат денег, использованных не по целевому назначению. Кроме того, материалы проверки передали в правоохранительные органы для возможного возбуждения уголовного дела.