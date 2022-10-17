В Воронеже мужчина выиграл ставку на матч и тут же потерял 1,1 миллиона рублей

46-летний житель Центрального района решил сделать ставку на спорт в Сети. Почему-то он выбрал сомнительный сайт. В субботу, 15 октября, около трех часов дня мужчина загадал исход спортивного состязания и попал в точку. Тут-то у него и начались неприятности.

На сотовый телефон азартного игрока пришло смс-сообщение. В нем были поздравления. А также просьба о предоставлении данных банковской карты для того, чтобы перевести ему выигрыш. Мужчина выполнил все условия и стал ждать зачисления денег. Однако с карты, наоборот, списали 1,1 миллиона рублей.

Мужчина попытался набрать номер аферистов, но никто ему не отвечал. 16 октября он написал заявление в местный отдел полиции.

- Всего в воскресенье в Воронежской области зарегистрировали два мошенничества и три кражи с банковских карт, совершенные бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более 2,94 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям УК, карающим за мошенничество и кражи. Преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.