Полкило наркотиков нашли у жителя Воронежской области

Сотрудники калачеевской полиции получили оперативную информацию о том, что житель села Четвериково незаконно хранит дома наркотическое вещество. В доме подозреваемого провели обыск, и нашли несколько упаковок с измельченным веществом растительного происхождения. Вещество направили на исследование. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество - марихуана, вес которой в высушенном состоянии составил более 500 граммов, что является крупным размером.

Подозреваемый рассказал полицейским, что растения конопли он сорвал у себя дома, высушил, измельчил и использовал в личных целях для курения. Умысла сбывать марихуану третьим лицам у него не было. О том, что наркотик он хранит незаконно, мужчина, дескать, знал.

В отношении владельца наркотика возбудили уголовное дело. Мужчине грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.