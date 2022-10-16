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Происшествия16 октября 2022 8:20

В Воронежской области от лобового столкновения с ЗИЛом разлетелся «Дэу Нексия»

Водитель иномарки погиб
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

Смертельная авария с участием трех машин произошла накануне на трассе в Кантемировском районе. По предварительным данным полиции, около 18.10 на 243 км автодороги «Воронеж – Луганск», 25-летний водитель автомобиля «ДЭУ Нексия» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «ЗИЛ 554» под управлением 61-летнего местного жителя. В результате удара ЗИЛ опрокинулся, а иномарка разлетелась на куски. Ее обломки повредили двигавшийся за автомобилем «ЗИЛ 554» автомобиль ВАЗ-2115 под управлением 41-летнего жителя Россоши.

От полученных в аварии травм на месте погиб водитель «Дэу». Полиция выясняет обстоятельства и причины аварии.