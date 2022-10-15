Набросившаяся на инспектора ПДН жительница Воронежа предстанет перед судом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Левобережный районный суд готовится рассмотреть уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), фигурантом которого стала местная жительница. Женщина напавшей на сотрудницу полиции. Об этом 12 октября сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел 11 августа. Домой к горожанке, проживающей на ул. Кулибина, пришла старший инспектор по делам несовершеннолетних. Правоохранитель получила указание обеспечить явку горожанки в районную управу для участия в рассмотрении составленного в отношении нее административного материала по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Женщина в тот момент изрядно приняла на грудь и напала на сотрудницу полиции с кулаками. Она выдрала у нее клок волос, несколько раз ударила по голове и повалила на пол. Во время потасовки нерадивая мамаша еще и оторвала левый погон с рубашки пострадавшей.

– Своими умышленными преступными действиями жительница Воронежа причинила старшему инспектору ПДН физическую боль, а также телесные повреждения, – пояснили в суде.

Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.