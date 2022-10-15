В ДТП на воронежской трассе пострадал годовалый ребенок

Столкновения двух легковушек произошло на трассе в Калачеевском районе. В результате пострадали три человека. Среди них – годовалый малыш. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Авария случилась днем ранее в 11.30 на 3-м км автодороги «Павловск – Калач – Петропавловка». Предварительно, 76-летний местный житель на автомобиле Hyundai Accent, поворачивал с трассы налево и не предоставил преимущества в движении ехавшему во встречном направлении автомобилю LADA Kalina под управлением 31-летней женщины. Произошло столкновение.

В результате автоледи и ее годовалому пассажиру медики оказали помощь на месте происшествия. А вот 73-летней пассажирке иномарки потребовалась госпитализация.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.