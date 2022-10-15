Детский сад построят в воронежском селе за 142,3 млн рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Власти начали поиск подрядчика для строительства детсада в селе Народное Терновского района. Начальная стоимость контракта – 142,3 млн рублей. Информация появилась на сайте госзакупок.

Так, площадь детсада составит 182 кв. м. Подрядчик-победитель должен будет спроектировать, а затем построить здание детсада. Он рассчитан на три группы детей. Всего в него планируют принять 70 мальчишек и девчонок. Также необходимо будет, согласно техзаданию, построить котельную, оборудовать наружные сети освещения и благоустроить территорию. Завершить работы надо до 15 декабря 2023 года.

Специалисты должны разработать дизайн-проект всех помещений, включая оформление фасадов и стен. Документацию необходимо предоставить в течение 30 календарных дней после заключения контракта.

Заявки на участие в аукционе примут до 25 октября, а уже 27 октября выберут победителя.