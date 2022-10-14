В Воронеже возбудили дело о незаконном монтаже кондиционеров на здании ликеро-водочного завода

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области в августе обратилось в правоохранительные органы по факту незаконного размещения инженерных систем на фасадах бывшего ликеро-водочного завода (кондиционеров) и замощения части его территории. Дело в том, что здание на ул. Кольцовская, 24к является памятником истории и архитектуры «Комплекс казенного винного склада». И прежде чем там что-то делать, надо согласовывать работы с ведомством. В итоге в полиции возбудили дело об административном правонарушении.

«Комплекс казенного винного склада» построен в 1898-1900 годах по проекту архитектора Баранова. В советское время здесь располагался ликеро-водочный завод. Ансамбль строений принят на госохрану в 1987 году. В 2012 году предприятие перестало функционировать. Но это не отменят того факта, что все работы на объекте культурного наследия необходимо согласовывать с управлением по охране ОКН.