Руководитель государственной жилищной инспекции Воронежской области покинула свой пост

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ об освобождении Дианы Гончаровой от должности руководителя государственной жилищной инспекции с 8 ноября. Об этом сообщает сайт регионального правительства. Как сказано в указе, «Гончарова уволилась в связи с досрочным прекращением полномочий и по собственной инициативе».

Напомним, что эту должность Диана Ивановна заняла еще при бывшем главе региона – Алексее Гордееве - 29 октября 2015 года. Ее предшественник Виктор Крештель тогда ушел на пенсию. До работы в областной Госжилинспекции Гончарова трудилась в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области.