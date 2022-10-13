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Политика13 октября 2022 16:22

Руководитель государственной жилищной инспекции Воронежской области покинула свой пост

Диана Гончарова проработала на этой должности семь лет
Алексей СЕРГУНИН

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ об освобождении Дианы Гончаровой от должности руководителя государственной жилищной инспекции с 8 ноября. Об этом сообщает сайт регионального правительства. Как сказано в указе, «Гончарова уволилась в связи с досрочным прекращением полномочий и по собственной инициативе».

Напомним, что эту должность Диана Ивановна заняла еще при бывшем главе региона – Алексее Гордееве - 29 октября 2015 года. Ее предшественник Виктор Крештель тогда ушел на пенсию. До работы в областной Госжилинспекции Гончарова трудилась в департаменте жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области.