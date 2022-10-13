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Происшествия13 октября 2022 15:35

Воронежская пенсионерка, пытаясь выручить сына, отдала мошенникам 300 тысяч рублей

Суммарно за 12 октября аферисты обманули жителей нашего региона на 2,4 млн
Алексей СЕРГУНИН

За минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрировано четыре мошенничества и шесть краж с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб составил более 2 409 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Так, в ОМВД России по Новохоперскому району поступило заявление от 75-летней местной жительницы о том, что неизвестные похитили её деньги. Потерпевшая пояснила, что 12 октября примерно в 1:00 ей на сотовый телефон поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина сообщил пенсионерке, что её сын попал в ДТП и нуждается в экстренном лечении. Злоумышленник потребовал деньги в любой сумме, которая имеется у пожилой женщины. Потерпевшая испугалась за своего сына, собрала 300 тысяч рублей, сложила их в конверт и передала через окно своего частного дома курьеру. Позже пенсионерка позвонила своему сыну. Он оказался здоров и не попадал ни в какое ДТП.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность, проверять информацию, поступающую от неизвестных лиц, не поддаваться на провокации злоумышленников, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях. Крайне важно регулярно напоминать пожилым родственникам и близким о наиболее распространенных мошеннических схемах и необходимости связываться с родными при получении какой-либо сомнительной информации от незнакомых людей. О совершенных в отношении вас противоправных действиях, необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. Своевременное информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.