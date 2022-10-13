Воронежская пенсионерка, пытаясь выручить сына, отдала мошенникам 300 тысяч рублей

За минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрировано четыре мошенничества и шесть краж с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб составил более 2 409 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Так, в ОМВД России по Новохоперскому району поступило заявление от 75-летней местной жительницы о том, что неизвестные похитили её деньги. Потерпевшая пояснила, что 12 октября примерно в 1:00 ей на сотовый телефон поступил звонок с неизвестного номера. Мужчина сообщил пенсионерке, что её сын попал в ДТП и нуждается в экстренном лечении. Злоумышленник потребовал деньги в любой сумме, которая имеется у пожилой женщины. Потерпевшая испугалась за своего сына, собрала 300 тысяч рублей, сложила их в конверт и передала через окно своего частного дома курьеру. Позже пенсионерка позвонила своему сыну. Он оказался здоров и не попадал ни в какое ДТП.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости проявлять бдительность, проверять информацию, поступающую от неизвестных лиц, не поддаваться на провокации злоумышленников, пытающихся использовать доверчивость граждан в своих противоправных целях. Крайне важно регулярно напоминать пожилым родственникам и близким о наиболее распространенных мошеннических схемах и необходимости связываться с родными при получении какой-либо сомнительной информации от незнакомых людей. О совершенных в отношении вас противоправных действиях, необходимо незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. Своевременное информирование ускорит розыск злоумышленников и позволит привлечь их к ответственности.