Педагог детской школы искусств Воронежа получит благодарность президента России

Воспитанники Ольги Грибановой является лауреатами международных, всероссийских, региональных конкурсов.

Накануне, 12 октября президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении работников сферы здравоохранения, культуры, образования и науки, предпринимателей и других отраслей. Среди награжденных и педагог воронежской детской школы искусств №7 Ольга Грибанова – она отмечена благодарностью за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Об этом сообщает сайт городской администрации.

В городском управлении культуры пояснили, что Ольга Андреевна ведет активную культурно-просветительскую работу. Она неоднократно выступала организатором праздничных и тематических концертов в областной клинической больнице № 1, клиническом санатории им. Горького и в интернатах для детей-сирот и инвалидов. Воспитанники Ольги Грибановой является лауреатами международных, всероссийских, региональных конкурсов.