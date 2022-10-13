Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2022 15:16

Педагог детской школы искусств Воронежа получит благодарность президента России

Ольга Грибанова ведет активную культурно-просветительскую работу
Алексей СЕРГУНИН
Воспитанники Ольги Грибановой является лауреатами международных, всероссийских, региональных конкурсов.

Воспитанники Ольги Грибановой является лауреатами международных, всероссийских, региональных конкурсов.

Накануне, 12 октября президент России Владимир Путин подписал распоряжение о награждении работников сферы здравоохранения, культуры, образования и науки, предпринимателей и других отраслей. Среди награжденных и педагог воронежской детской школы искусств №7 Ольга Грибанова – она отмечена благодарностью за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Об этом сообщает сайт городской администрации.

В городском управлении культуры пояснили, что Ольга Андреевна ведет активную культурно-просветительскую работу. Она неоднократно выступала организатором праздничных и тематических концертов в областной клинической больнице № 1, клиническом санатории им. Горького и в интернатах для детей-сирот и инвалидов. Воспитанники Ольги Грибановой является лауреатами международных, всероссийских, региональных конкурсов.