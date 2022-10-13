В Воронеже полицейские попросили помочь в розысках девушки, подозреваемой в контрабанде наркотиков

Мария Куцова. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские попросили у неравнодушных граждан помощи в задержании 19-летней уроженки Воронежа Марии Куцовой, подозреваемой в контрабанде наркотиков. Девушка скрылась от суда.

Приметы Марии Куцовой: на вид 20-25 лет, рост 165-170 сантиметров, среднее телосложение, длинные русые волосы. На теле множество татуировок: на правом предплечье рисунки в виде сердца и роз, за правым ухом изображены птицы, на правом плече - лошадь.

Всех, кто знает, где находится или может быть Мария Куцова, просят позвонить по телефонам: 8(473)275-90-97, 8(473)275-90-98 или 8(473)275-90-39 или обратиться по адресу: улица Средне-Московская, дом № 88.