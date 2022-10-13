ОНФ: под Воронежем людям предложили ремонтировать дорогу своими силами

Состояние дороги возмущает людей из ЖК «Синее небо». Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жители улицы Квартальной Новой Усмани обратились за помощью в региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они рассказали о бедственном состоянии их внутриквартального проезда.

В ЖК «Синее небо» почти 700 семей. Единственная дорога к их домам сильно разбита.

- Асфальт в таком состоянии, словно его бомбили. Прямо на въезде в наш ЖК образовалась огромная дыра, которая занимает половину дороги. Проезжая часть узкая. Многочисленные ямы не дают встречным потокам безопасно разъехаться. Рады бы принять вправо или влево, да не получается, - рассказали в ОНФ местные жители.

Жильцы не раз обращались с просьбой о ремонте дороги к местным властям. Нужно обновить всего 300 м полотна от дома № 115 до дома № 133. Однако муниципалитет ограничивается редким ямочным ремонтом, который не дает должного эффекта.

- Ремонта на Квартальной даже в планах нет. Людям предлагают решать вопрос своими силами за счет программ поддержки гражданских инициатив. Прекрасно, что такие программы существуют. Но одно дело, когда жильцы за счет грантов благоустраивают, например, свой двор, другое – когда гранты идут на то, что по долгу службы обязаны делать чиновники, - заявил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Воронежской области Игорь Яковлев.

В администрации Новоусманского района не согласились с позицией ОНФ. В частности, там заявили, что никто жильцам не предлагал ремонтировать дорогу самим. В то же время в администрации заявили, что вынуждены расставлять приоритеты при ограниченном бюджете. И отдадут предпочтение асфальтировать грунтовую дорогу перед ремонтом твердого покрытия, пусть и находящегося в плохом состоянии.

Кроме того, в администрации заявили, что ту самую большую яму на въезде в ЖК засыпали. Правда, сделали это силами местной управляющей компании.

Власти заявили о готовности помочь оформить заявку, произвести сметы и расчеты в случае решение местных жителей о подаче документов на участие в программе поддержки гражданских инициатив.