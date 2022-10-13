В Воронежской области за девять месяцев 2022 года 166 человека заболели клещевым боррелиозом

Лабораторные исследования показали, что клещи в 2022 году значительно реже, чем в 2021-м, являются переносчиками боррелиоза. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санитарные врачи рассказали о количестве заболеваний, вызываемых клещами, за девять месяцев 2022 года. За три квартала боррелиозом заразились 166 человек. Заболевшие люди рассказывали врачам, что клещи присасывались к ним либо во время отдыха в лесу, либо, когда они работали на дачах или на огородах возле своих домов.

При этом число людей, обнаруживших на своем теле клещей, за прошедшие девять месяцев гораздо больше – 1 979. Специалисты Роспотребнадзора тем не менее отмечают, что это на 6 процентов меньше того же периода 2021 года. Тогда клещи присосались к 2 105 жителям Воронежской области. В целом число жертв нападений этих вредных насекомых не превышает многолетних значений.

Лабораторные исследования показали, что меньше трети клещей оказались переносчиками боррелиоза – 27,1%. За тот же период 2021-го инфицированность клещей была гораздо выше – 38,9%.

В то же время случаев заболеваний энцефалитом за девять месяцев 2022 года не было. Однако это не значит, что их не может быть и в будущем. Поэтому лучше сделать прививку, тем более, что октябрь – самый подходящий для этого месяц. В 2022 году вакцинацию против энцефалита прошли 515 жителей Воронежской области.

Справка «КП»

Боррелиоз – инфекционное заболевание. Симптомы - жар, головные боли, усталость и характерная кожная сыпь. В большинстве случаев успешно лечится антибиотиками.

Энцефалит - группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга. Симптомы при легком течении болезни: повышенная температура тела, тошнота, головная боль, чувствительность к свету, эпилептические припадки, нарушение сознания, сонливость. В этом случае можно вылечиться лекарствами. Более тяжелое течение болезни: кома, параличи рук и ног. При этом неизбежна госпитализация и реанимационные мероприятия.