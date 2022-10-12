В воронежском селе парень убил знакомого ножом в сердце из-за пьяной ссоры

Подозреваемого задержали Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

В Острогожском районе 26-летний мужчина убил знакомого ножом в сердце во время застолья. Оба участника конфликта были пьяны. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 12 октября.

Убийство произошло вечером 6 октября 2022 года. Компания выпивала в частном доме на улице Центральная села Веретье. К молодым людям присоединился 59-летний мужчина. Он поссорился с подозреваемым. Молодой человек избил обидчика, а затем ударил его ножом в грудь. Пострадавший скончался на месте преступления.

О случившемся в полицию сообщил сам подозреваемый. Он же вызвал медиков. Мужчину уже задержали, в содеянном он сознался. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Как отметили в ведомстве, ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу.