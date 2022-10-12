Семеро воронежских судей подали в отставку

Заявления рассмотрит Квалификационная коллегия судей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семеро воронежских судей намерены сложить полномочия. Заявления об отставке они направили в региональную квалификационную коллегию судей. Вопрос включили в предварительную повестку ближайшего заседания. Информация об этом была опубликована на сайте ККС в среду, 12 октября.

Речь идет о судье регионального арбитража Тамаре Максимович, судье Облсуда Наталии Глазовой, судье Борисоглебского городского суда Игоре Румынине, судье Россошанского районного суда Алле Ендовицкой и судье Железнодорожного районного суда Ларисе Скулковой.

Также в отставку подали два мировых судьи – Галина Пушенко (Бутурлиновский судебный район) и Лариса Приколотина (Кантемировский судебный район). Заседание назначено на 19 октября.