В Воронеже женщина подарила мошенникам 5,8 миллиона рублей

Женщина с нескольких банкоматов перевела мошенникам 5,8 миллиона рублей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

59-летняя жительница Борисоглебска после общения с мошенниками потеряла очень большие деньги. 1 октября ей позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что аферисты пытаются завладеть всеми ее накоплениями. Сначала женщина не поверила. Ей звонили три дня. И она все-таки поддалась уговорам перевести деньги на «безопасные» счета.

Женщина с нескольких банкоматов перечислила на разные счета, указанные мошенниками, 4 миллиона рублей. Но и этого аферистам показалось мало. Они уговорили женщину еще и взять кредиты на 1,8 миллиона рублей. Их жертва аферистов также перевела на указанный ей счет. После этого мошенники перестали звонить. Женщина опомнилась, поняла, что натворила, и написала заявление в полицию.

- Всего 10 октября в Воронежской области зарегистрировали три мошенничества и три хищения с банковских карт бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил около 8 862 000 рублей. Это новый грустный антирекорд. Возбуждены уголовные дела, преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.