В Воронежской области стали известны сроки ЕГЭ и ОГЭ

На госэкзаменах разрешено проносить с собой очень мало предметов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Воронежской области объявили даты проведения ЕГЭ и ОГЭ. Соответствующий документ опубликовали на федеральном портале правовых актов.

Для учеников 11-х классов период проведения ЕГЭ определен с 26 мая по 1 июля. Девятиклассники начнут сдавать госэкзамены с 24 мая. А завершат также 1 июля.

Также предусмотрены досрочный и дополнительный периоды сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Для 11-х классов это будут дни с 20 марта по 19 апреля и 6 по 19 сентября. А для девятиклассников с 21 апреля по 16 мая или с 4 по 23 сентября.

По времени больше всего выделили на ЕГЭ по математике (профильного уровня), физике, информатике, литературе и биологии. На них выделят по 3 часа 55 минуте. ЕГЭ по русскому языку займет 3 часа 30 минут. А на базовую математику выделят 3 часа.

А девятиклассникам по 3 часа 55 минут дадут на сдачу русского языка, математике и литературе.

Также утвердили перечень предметов, разрешенных для использования на госэкзаменах. Как правило, это линейка без справочной информации и калькулятор, в который нельзя занести программы, выступающие в качестве шпаргалки.