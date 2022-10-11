В Воронежской области сгорел жилой дом

С пожаром справились через 27 минут после вызова оперативных служб. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Во вторник, 11 октября, около четырех часов утра загорелся жилой дом в селе Сухие Гаи Верхнехавского района на улице Животноводов.

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 4.05. На место ЧП выезжали два отделения пожарно-спасательных частей и одна добровольная пожарная команда – всего 10 человек на трех машинах. С пожаром справились в 4.32. К моменту тушения огня в жилом доме 10х6м была повреждена крыша по всей площади и комната 5х3м. К счастью, на пожаре обошлось без пострадавших, - рассказали в региональном ГУ МЧС.