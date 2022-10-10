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Происшествия10 октября 2022 14:05

В массовой аварии на воронежской трассе один человек погиб, еще семь пострадали

Полицейские устанавливают причины произошедшего
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Число пострадавших в массовой аварии в Борисоглебском районе увеличилось до 7 человек. Также известно об одном погибшем. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 10 октября.

Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Напомним, ДТП произошло сегодня днем, около 14.30 на 621 км автодороги «Р-22 -Москва-Астрахань». Известно, что на трассе столкнулись грузовик и шесть легковых автомобилей.

Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства и причины произошедшего.