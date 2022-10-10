В 2023 году в Воронежской области появятся еще три модельные библиотеки

Фото - правительство Воронежской области

Минкульт РФ назвал победителей конкурсного отбора на предоставление межбюджетных трансфертов на создание модельных библиотек в 2023 году в рамках нацпроекта «Культура». Среди победителей оказались и три учреждения Воронежской области. Об этом рассказали в правительстве региона 10 октября.

Это – Подгоренская сельская библиотека МКУ «Калачеевская межпоселенческая центральная библиотека», Слободская библиотека МКУК «Централизованная библиотечная система Бобровского муниципального района» и Районная детская библиотека МКУК «Лискинская централизованная библиотечная система».

Как отметила руководитель департамента культуры региона Мария Мазур, модернизация учреждений будет продолжена:

— Для читателей в обновленных библиотеках уже доступны новые образовательные проекты, литературные мероприятия, познавательные и творческие занятия. Создаются клубы по интересам, площадки для общения, проведения лекций, квестов и тренингов.

Напомним, в рамках нацпроекта «Культура» в регионе уже открыты 8 модельных библиотек — в Эртильском, Лискинском, Новоусманском, Подгоренском и Семилукском районах, в Борисоглебске, а также 2 библиотеки в Воронеже. Кроме того, еще 2 муниципальные библиотеки стали модельными за счет областных средств — в Кантемировском и Павловском районах.