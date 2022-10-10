Воронежцы за неделю вызывали скорую 4870 раз

Фото Михаила Фролова Фото: из архива «КП»

На прошлой неделе 4 870 жителей Воронежа вызывали на дом бригаду скорой помощи. Из них 688 пациентов жаловались на высокую температуру. Все вызовы обслуживаются в штатном режиме, сообщают в департаменте здравоохранения региона.

Стационары и стация скорой помощи также работают в штатном режиме, врачи оказывают медицинскую помощь всем гражданам, кому она необходима, - уточнили в ведомстве. – Есть необходимый резерв коек, медикаментов и расходных материалов.

В медучреждениях в плановом порядке проводится проверка соблюдения законодательства по ГО и ЧС и антитеррору.