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Общество10 октября 2022 10:32

Воронежцы за неделю вызывали скорую 4870 раз

688 человек не могли сбить температуру
Ирина КАЗАНИНА
Фото Михаила Фролова

Фото Михаила Фролова

Фото: из архива «КП»

На прошлой неделе 4 870 жителей Воронежа вызывали на дом бригаду скорой помощи. Из них 688 пациентов жаловались на высокую температуру. Все вызовы обслуживаются в штатном режиме, сообщают в департаменте здравоохранения региона.

Стационары и стация скорой помощи также работают в штатном режиме, врачи оказывают медицинскую помощь всем гражданам, кому она необходима, - уточнили в ведомстве. – Есть необходимый резерв коек, медикаментов и расходных материалов.

В медучреждениях в плановом порядке проводится проверка соблюдения законодательства по ГО и ЧС и антитеррору.