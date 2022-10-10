Воронежцы стали экономнее с начала военной спецоперации на Украине

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

С начала специальной военной операции (СВО) на Украине жители столицы Черноземья стали больше экономить на покупках. Об этом 10 октября сообщили аналитики портала SuperJob.

Эксперты провели опрос среди воронежцев и поделились результатами исследования. Так, с конца февраля ограничили свои расходы 46% опрошенных. А вот 31% респондентов не изменили методов хозяйствования. И лишь 8% опрошенных даже стали тратить больше, чем обычно.

Не экономят чаще всего воронежцы моложе 34 лет. При этом среди «транжир» больше мужчин, чем женщин.

Напомним, что ранее СВО началось 24 февраля, когда президент РФ Владимир Путин признал ДНР и ЛНР независимыми.