Пятый фестиваль «Воронежская камерата» посетили почти 3 тыс зрителей

фото предоставлено воронежской филармонией

Юбилейный, пятый, фестиваль «Воронежская камерата» за неделю посетили около 3000 зрителей, сообщили организаторы форума.

Напомним, за семь фестивальных дней состоялось шесть концертов в воронежской филармонии, на сцену вышли ровно 100 участников. Форум камерной музыки запомнился зрителям большим разнообразием концертных программ. Перед меломанами выступили единственный в России клавесинный дуэт А&A, победитель I Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени Рахманинова Александр Ключко, прославленный камерный ансамбль «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета, дуэт баянистов SiBDUO, легендарный Государственный струнный квартет имени Бородина, солисты Центра оперного пения Галины Вишневской.

Четыре открытых мероприятия - мастер-класс дуэта SiBDUO, пешую экскурсию с Ольгой Рудевой, творческую встречу с исследователем династии Ростроповичей Александром Акиньшиным и показ фильмов «Почетный гражданин Воронежа» и «Воронеж Ростроповичей» – посетили более 250 человек.

До 31 октября воронежцы могут посмотреть в фойе филармонии выставку «Мстислав Ростропович. Диалог с мастером: о музыке, событиях, эпохе», приуроченную к 95-летию маэстро. Проект представил 95 экспонатов – из архивов Российского национального музея музыки, Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, Государственного архива Воронежской области, при содействии личного архивариуса семьи Ростроповичей Ларисы Чирковой, а также автора книги «Воронежские Ростроповичи. Семейный портрет на фоне истории» Александра Акиньшина.