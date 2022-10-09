В Воронеже дошло до суда дело иностранца, порезавшего продавщицу и угрожавшему ножом пенсионерке

Киоск, где орудовал пьяный иностранный разбойник. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело 33-летнего иностранца. Его обвиняют в покушении на убийство и двух разбоях.

19 апреля мужчина, будучи пьяным, перерезал ножом платок, фиксирующий дверь в торговый павильон на улице Волгоградской, и зашел внутрь. Там он потребовал от 50-летней продавщицы деньги. Получив отказ, несколько раз ударил ее ножом в шею и в спину. Крики женщины услышал прохожий, он вызвал в полицию. Разбойник убежал. Женщину отвезли в больницу, ее удалось спасти.

Около 13 часов того же дня 33-летний преступник у дома на улице Ржевской еще и напал на 71-летнюю женщину. У нее он требовал 50 рублей, угрожая ножом и выкрикивая угрозы. Пенсионерка позвала на помощь, и нападавший убежал. Вскоре его поймали.

На следствии мужчина признал свою вину в разбое, но заявил, что обеих женщин убивать не хотел. Теперь, видимо, его ждет немалый срок.