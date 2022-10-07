На границе между Воронежской областью и ЛНР не проводится таможенный контроль

На границе между Воронежской областью и Луганской Народной Республикой отменен таможенный контроль в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугаевка». Он не проводится с 5 октября. Об этом сообщили в таможенном ведомстве.

Напомним, 4 октября ЛНР была принята в состав Российской Федерации. В связи с этим границы получили статусы административных.

– Воронежская таможня будет продолжать оказывать содействие пограничной службе ФСБ России в обеспечении режима безопасности на административной границе нового субъекта в части предоставления инспекционно-досмотрового оборудования и иных технических средств таможенного контроля», – сообщил начальник Воронежской таможни Геннадий Толочко.