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Общество7 октября 2022 12:36

На границе между Воронежской областью и ЛНР не проводится таможенный контроль

Он отменен в автомобильном пункте пропуска «Бугаевка»
Евгения ФРОЛОВА

На границе между Воронежской областью и Луганской Народной Республикой отменен таможенный контроль в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугаевка». Он не проводится с 5 октября. Об этом сообщили в таможенном ведомстве.

Напомним, 4 октября ЛНР была принята в состав Российской Федерации. В связи с этим границы получили статусы административных.

– Воронежская таможня будет продолжать оказывать содействие пограничной службе ФСБ России в обеспечении режима безопасности на административной границе нового субъекта в части предоставления инспекционно-досмотрового оборудования и иных технических средств таможенного контроля», – сообщил начальник Воронежской таможни Геннадий Толочко.