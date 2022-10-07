Команды ЛНР и ДНР сыграли между собой в Воронеже на старте международного турнира по гандболу

7 октября Рамонь сыграет с Санкт-Петербургом. Фото организаторов турнира.

Накануне, 6 октября, в воронежском СКЦ «Согдиана» стартовал международный гандбольный турнир «Балканский мост» среди юношей 2009 г.р. Помимо хозяев, в соревнованиях участвуют команды из Астрахани, Белгорода, Санкт-Петербурга, ЛНР и ДНР.

- Турнир юношей обещает быть не менее интересным, чем состоявшиеся соревнования первого этапа между девушками. Важно, что в мероприятиях принимают участие уже второй год подряд гандболисты из ДНР (сборная), и команды из ЛНР – Славяносербск и Брянка. География нашего турнира постепенно растёт, интерес к уникальному проекту становится всё больше, что не может не радовать. Значит, гандбол на территории регионов РФ активно развивается, - с уверенностью в интервью «КП» отметил руководитель межрегионального центра развития гандбола Евгений Осенков.

В турнире участвует команда Рамони. Если девушки второй год подряд выигрывают бронзовые медали, то юноши вряд ли сумеют преодолеть групповой турнир. Вчера парни уступили Астрахани-2 (20:27) и Брянке из ЛНР (16:30).

Наибольший интерес в первый день турнира у юношей вызвало противостояние команд из ДНР и ЛНР. Правда, борьбы не получилось, потому что сборная ДНР оказалась на голову сильнее Славяносербска, приехавшего в Воронеж с ребятами, которые на год младше остальных участников «Балканского моста». Итог – 24:12 в пользу ДНР.

Сегодня, 7 октября, Рамонь сыграет с Санкт-Петербургом. Матчи плей-офф начнутся 8 октября.