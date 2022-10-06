В Воронеже выделили около 30 городских автобусов для помощи в частичной мобилизации

Дефицита автобусов на маршрутах обещали не допустить. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Для нужд мобилизации выделили около 30 маршрутных автобусов муниципального предприятия «Воронежпассажиртранс». В мэрии уверяют, что на обслуживании пассажиров это никак не скажется.

В частности, автобусы направляют не все сразу. Машины выделяют из резерва предприятия. Несколько автобусов могут снимать с маршрута, но не в часы пик.

Также напоминаем, что на сайте Единого оператора городских пассажирских перевозок в разделе «Транспорт онлайн» можно отследить движение автобусов в режиме реального времени. Ту же информацию можно получить в приложении VrnBus и на интерактивных картах.

Если все же возникают претензии по работе автобусов, о них можно сообщить по телефону 260-51-23.