Губернатор поздравил с днем рождения бывшего главного тренера воронежского «Факела» Олега Василенко

Возвращение Олега Василенко в "Факел", похоже, становится все более вероятным. Фото: с сайта ФК "Факел"

В четверг, 6 октября, губернатор Воронежской области Александр Гусев поздравил с днем рождения Олега Василенко. Олегу Петровичу исполнилось 49 лет.

Губернатор поблагодарил Олега Василенко за талантливую работу и наступление воронежской эры большого футбола. Пожелал ему крепкого здоровья, энергии и успехов. Было в поздравлении и одно загадочное высказывание:

- Позволю надеяться на новое пересечение ваших жизненных путей с нашим регионом.

Это можно расценить как намек на возможное возвращение Олега Василенко в «Факел». Тем более, что сам Олег Петрович не исключал такой возможности, пока он с другой командой никакими договорными отношениями себя не связывал. К тому же ходят разговоры, что увольнение Василенко с губернатором предварительно не согласовали. Что, учитывая ключевую роль правительства области в финансировании команды, выглядит достаточно странно.