Воронежские власти назвали фейком открытие мобильных призывных пунктов в "Пятерочках" и "Перекрестках"

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Скрин документа администрации Воронежа о содействии открытия мобильных призывных пунктов в магазинах сетей «Пятерочка» и «Перекресток», рассылаемый в мессенджерах и соцсетях, - фейк! Об этом заявили в мэрии. Глава города даже поиронизировал в своем телеграмме по поводу «неуважаемых товарищей фейкометов», которым прежде, чем клепать фальшивые бумажки, неплохо бы «потрудиться изучить матчасть» и тщательней подделывать подпись мэра.

- Бланк главы города другой, более того - этот еще и с неправильными данными. Воронеж давным-давно перешел на семизначные телефонные номера, а номера исходящих документов в администрации указываются иначе, дата предшествует дню объявления о частичной мобилизации, - написал Вадим Кстенин. - А если серьезно, то подобные попытки никого у нас в Воронеже не напугают и не расстроят. Частичная мобилизация идет в плановом порядке, приняты и реализуются решения по поддержке армии и семей. Комиссариатам помогают наши сотрудники, в том числе и на проверке документов, чтобы не было никаких ошибок. И уж точно нет ни малейшей необходимости в создании мобильных пунктов.