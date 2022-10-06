Воронежский краеведческий диктант пройдет 8 октября

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

8 октября в столице Черноземья пройдет Воронежский краеведческий диктант. Культурно-просветительская акция задумана для того, чтобы развить интерес воронежцев к своей малой Родине, ее истории и традициям, культурному наследию региона и историческим личностям, которые здесь проживали или работали.

- Воронежский краеведческий диктант представляет собой тестовую работу с вопросами историко-культурной тематики, задания включают 30 вопросов, время прохождения ограничено и составляет один час, - сообщили организаторы. - Желающие расширить свои знания и лучше подготовиться к проверке приглашаются в отдел краеведения, где представлена литература по всем темам, включенным в задания диктанта. Итоги «Воронежского краеведческого диктанта» и правильные ответы будут объявлены 12 октября на официальном сайте библиотеки.

Проверить свои знания горожане смогут в библиотеке имени Никитина (пл. Ленина, 2, к. 301) в 13.00. 16+