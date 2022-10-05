В Воронеже концерн «Созвездие» возглавил Сергей Вилков из Санкт-Петербурга

Сергей Вилков. Фото: с сайта НПО "Импульс".

В среду, 5 октября, губернатору Александру Гусеву представили нового генерального директора концерна «Созвездие» Сергея Вилкова. Ранее он руководил в Санкт-Петербурге НПО «Импульс», занимающемся разработкой, производством и сопровождением специальных территориально распределенных информационно-управляющих систем. Вилков пока возглавит «Созвездие» в качестве временно исполняющего обязанности гендиректора.

Предшественником Вилкова на этой руководящей должности был Михаил Артемов. Он рулил «Созвездием» с начала 2020 года.

Cергей Вилков долго служил в Минобороны РФ. Он является Почетным радистом РФ, имеет медали и знаков отличия.

Смена руководства «Созвездия» произошла на фоне постоянной критики средств связи, используемых во время специальной военной операции на Украине. Между тем, концерн специализируется именно на этом направлении деятельности. То есть, разработке и производстве систем, комплексов и средств связи военного и гражданского назначения.