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Общество5 октября 2022 12:54

Губернатор подписал постановление о создании в Воронежской области шестого индустриального парка

Он разместится на площади в 44,7 гектара
Олег КУЗНЕЦОВ
Контролировать процесс создания индустриального парка "Подгоренский" будет первый заместитель губернатора Виталий Шабалатов.

Контролировать процесс создания индустриального парка "Подгоренский" будет первый заместитель губернатора Виталий Шабалатов.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

В среду, 5 октября, на сайте правительство Воронежской области появилось постановление о создание шестого индустриального парка – «Подгоренский». Документ подписан губернатором Александром Гусевым.

Промышленные площадки индустриального парка разместятся на площади в 44,7 гектара. В нем планируют разместить производства не меньше 19 компаний. Сейчас рассматривают инвестиционные проекты по выпуску бетона, реагентов для биологической очистки сточных вод, компонентов для выпуска строительных материалов, а также крупного мукомольного производства.

Ожидаемый объем частных инвестиций в индустриальный парк – 12,7 миллиарда рублей. На создание инфраструктуры планируют потратить около 640 миллионов рублей.

Управляющей компанией индустриального парка станет «Подгоренский коммунальный центр». Контроль за исполнением постановления Александр Гусев возложил на своего первого заместителя Виталия Шабалатова.