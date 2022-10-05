В Воронежской области проезд по трассе «Дон» подорожает на 66 процентов

Вероятно, в ближайшем будущем проезд по платным участкам трассы "Дон" будет стоить не 3, а 5 рублей за километр. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Министерстве транспорта России подготовили проект постановления о поднятии цены проезда по платным участкам федеральных трасс. Согласно документу, водители за движение по трассе «Дон» в ближайшем будущем могут выложить не 3, а 5 рублей за километр пути.

В ведомстве обосновали решение о принятии этого постановления тем, что нынешние тарифы рассчитывались, учитывая реалии 2015 года. С тех пор цена строительства и обслуживания дорог значительно выросла.

Тем временем в Воронеже на неопределенный срок отложили повышение цены проезда в городских маршрутках. Ранее ее планировали поднять, как минимум, до 26 рублей картой и 28-ми наличными не позже конца сентября.