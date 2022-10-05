Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2022 11:32

В Воронежской области проезд по трассе «Дон» подорожает на 66 процентов

Цена может вырасти с 3 до 5 рублей за километр
Олег КУЗНЕЦОВ
Вероятно, в ближайшем будущем проезд по платным участкам трассы "Дон" будет стоить не 3, а 5 рублей за километр.

Вероятно, в ближайшем будущем проезд по платным участкам трассы "Дон" будет стоить не 3, а 5 рублей за километр.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Министерстве транспорта России подготовили проект постановления о поднятии цены проезда по платным участкам федеральных трасс. Согласно документу, водители за движение по трассе «Дон» в ближайшем будущем могут выложить не 3, а 5 рублей за километр пути.

В ведомстве обосновали решение о принятии этого постановления тем, что нынешние тарифы рассчитывались, учитывая реалии 2015 года. С тех пор цена строительства и обслуживания дорог значительно выросла.

Тем временем в Воронеже на неопределенный срок отложили повышение цены проезда в городских маршрутках. Ранее ее планировали поднять, как минимум, до 26 рублей картой и 28-ми наличными не позже конца сентября.