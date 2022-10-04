В Воронежской области руководителя энергокомпании будут судить за коммерческий подкуп в 22 тыс. рублей

Уголовное дело передали в Панинский районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководителя Панинского представительства «ТНС энерго Воронеж» будут судить за коммерческий подкуп. Расследование уголовного дела завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 4 октября.

По версии следствия, в октябре 2021 года руководитель узнал о законном подключении к сетям. Он потребовал от индивидуального предпринимателя деньги, а в обмен пообещал не докладывать о нарушении вышестоящему руководству. В общей сложности мужчина получил от предпринимателя 22 тыс. рублей. После этого его задержали сотрудники регионального управления ФСБ.

В прокуратуре добавили, что уголовное дело направили для рассмотрения в Панинский районный суд.