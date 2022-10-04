В Воронеже бывший книжный клуб «Петровский» выставили на продажу за 150 миллионов

Клуб располагался в пассаже с одноименным названием Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В интернете на сайте недвижимости появилось предложение по продаже бывшего книжного клуба «Петровский», расположенного в самом центре города в одноименном пассаже. За нежилые помещения площадью в 1,1 тысячи «квадратов» просят 150 миллионов рублей.

Напомним, популярное заведение закрылось в разгар пандемии коронавируса, в 2020 году, что очень расстроило горожан. В книжном клубе можно было не только купить редкие издания, но и посетить различные тематические мероприятия. На его площадке также проводились встречи со многими знаменитостями. В летнее время администрация клуба устраивала бесплатные киносеансы на свежем воздухе в Петровском сквере.