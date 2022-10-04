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Общество4 октября 2022 12:20

В Центральном парке Воронежа повредили грунт во время незаконных работ

Департамент экологии намерен добиться возбуждения уголовного дела
Мария Щербакова
Экологи оценивают ущерб

Экологи оценивают ущерб

Фото: телеграм-канал департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

В Центральном парке Воронежа, прокладывая кабель, рабочие повредили грунт и растения. Департамент природных ресурсов экологии сейчас оценивает ущерб. После этого чиновники намерены обратиться в полицию с требованием возбудить уголовное дело и найти виновных – работы велись незаконно. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента во вторник, 4 октября.

Экологи и представители воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры побывали на месте, зафиксировали повреждения. В департаменте напомнили, что парк является памятником природы регионального значения. Проводить любые строительные работы без согласования там нельзя.