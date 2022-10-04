В Центральном парке Воронежа повредили грунт во время незаконных работ

Экологи оценивают ущерб Фото: телеграм-канал департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

В Центральном парке Воронежа, прокладывая кабель, рабочие повредили грунт и растения. Департамент природных ресурсов экологии сейчас оценивает ущерб. После этого чиновники намерены обратиться в полицию с требованием возбудить уголовное дело и найти виновных – работы велись незаконно. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента во вторник, 4 октября.

Экологи и представители воронежской межрайонной природоохранной прокуратуры побывали на месте, зафиксировали повреждения. В департаменте напомнили, что парк является памятником природы регионального значения. Проводить любые строительные работы без согласования там нельзя.