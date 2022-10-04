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Общество4 октября 2022 10:09

В Воронеже отменили проверку систем оповещения

Сирены должны были прозвучать 5 октября
Мария Щербакова
Проверку отменили из-за сложной геополитической обстановки

Проверку отменили из-за сложной геополитической обстановки

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Воронежской области отменили плановую проверку систем оповещения. Об этом сообщили в региональном учреждении «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность».

Сирены должны были прозвучать в среду, 5 октября. Кроме того, планировали прервать телевещание общероссийских теле и радиоканалов. Однако проверку отменили по решению Министра МЧС России Александра Куренкова. В сообщение готовится, что это необходимо из-за сложной геополитической обстановки и спецоперации.