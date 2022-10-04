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Происшествия4 октября 2022 7:53

В Воронежской области перевернулся и вспыхнул «Кадиллак», погибли два человека

Авария произошла в Каменском районе
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В 21.13 в понедельник, 3 октября, на автодороге «Воронеж-Луганск» произошла смертельная авария. По предварительным данным, 44-летний житель Лискинского района на автомобиле «Кадиллак» не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Машина врезалась в деревья и перевернулась, после чего загорелась.

В аварии погибли водитель и пассажир, 37-летний житель города Чита. От полученных травм мужчины скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.

По факту ДТП проводится проверка.