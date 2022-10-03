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Происшествия3 октября 2022 14:01

В Воронеже попался водитель, объявленный два года назад в федеральный розыск за поддельные права

Автоинспекторы остановили машину для проверки
Ярослав ИВАНОВ

В селе Орлово Новоусманского района сотрудникам ДПС попался водитель, находящийся в федеральном розыске.

Автоинспекторы остановили «Фольксваген Поло» с липецкими номерами для проверки. За рулем находился 23-летний уроженец среднеазиатской республики. Сотрудники полиции проверили водителя по базам учета и установили, что он находится в федеральном розыске с 2020 года.

Тогда мужчина попался дпсникам в Северном районе Воронежа: он предъявил им поддельное водительское удостоверение иностранного гражданина. На нарушителя возбудили уголовное дело за подделку документов, но фигурант скрылся от следственных органов.