В Воронеже аварийный дом, треснувший пополам, обещают снести не раньше 2024 года

Трещина хорошо видна с фронтона. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

За помощью к активистам воронежского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились жители двухэтажного дома № 22 на небольшой улице Питомник. Это здание 1936 года постройки находится между железной дорогой и городской магистралью на 9 Января.

Дом, где расположены восемь квартир, в буквальном смысле слова треснул пополам. Здание начало расходиться по швам еще в 90-х годах XX века. На устойчивость стен повлияла в частности и постоянная вибрация от находящейся рядом железной дороги.

- Удержать наш дом от разрушения пытались с помощью металлических стяжек. Не помогло, - рассказывает жительница дома Татьяна Золотарева. – Он сейчас буквально разъезжается в разные стороны. Сквозную трещину хорошо видно со стороны фронтона. Недавно хотели поменять сгнившие деревянные рамы. Но вместе с ними вываливались огромные куски кладки, появились новые трещины.

Косметический ремонт в своей квартире № 3 Татьяне Золотаревой пришлось забросить. Новые обои тут же разрывает, из обнажившейся кладки выпадают кирпичи, а натяжной потолок подрядчики отказались делать. Попросту крепить его не на что.

Так выглядят несущие стены аварийного дома. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

- В этом квартале осталось всего две 8-квартирных двухэтажки. Обе довоенной постройки, обе признаны аварийными. Дом № 22 стал таким в 2019-м, соседний № 23 – в 2021 году. Но если 23-й дом, по данным государственного интернет-портала «Реформа ЖКХ», будут расселять в ближайшее время, то до 22-го дома, который находится не в лучшем состоянии, очередь дойдет не раньше 2024 года, - заявил член регионального штаба Народного фронта в Воронежской области Алексей Бурданцев.

Издали дом вообще не производит впечатление жилого. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Между тем здание может разрушиться гораздо раньше, похоронив под собой жильцов.

- Обе двухэтажки на улице Питомник необходимо расселять одновременно и как можно скорее. Направили обращение в администрацию Воронежа, в котором настоятельно просим подойти к решению проблемы без формализма, по-человечески. Тем более, в муниципалитете это место хорошо знают, и по просьбе общественников уже досрочно расселяли людей. Значит, соответствующий механизм есть, - добавил Алексей Бурданцев.