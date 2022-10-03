В Воронежской области задержали студентов-неонацистов, нанятых СБУ для подрыва электроподстанции

Студентов-неонацистов арестовали, их подозревают в попытке совершения теракта. Фото: из архива «КП»

В селе Хреновом Бобровского района силовики предотвратили теракт. Они задержали двух студентов лесного колледжа – 21-летнего Сергея К. и 22-летнего Илью М. Об этом сообщили в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ. Информацию подтвердил источник «КП-Воронеж» в силовых структурах.

Молодые люди, являющиеся членами неонацистской организации, планировали взорвать местную электроподстанцию, используя бутылки с зажигательной смесью. Их студенты заранее припрятали у электроподстанции. Действовали неонацисты по инструкции курирующих их сотрудников СБУ (службы безопасности Украины). Кстати, их подозревают также в поджоге машины местному жителю, на которой была нанесена символика Z.

Студенты-радикалы ответят перед судом по части ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ за попытку совершения теракта. А пока их арестовали.