Гандбольный клуб из Воронежской области завоевал бронзу на международном турнире

Победу среди девушек 2009 г.р. одержали спортсменки Санкт-Петербурга. Фото организаторов турнира.

Сегодня, 2 октября, в СКЦ «Согдиана» завершилась первая часть международного гандбольного турнира «Балканский мост». Победу среди девушек 2009 г.р. одержали спортсменки Санкт-Петербурга, одолевшие в финале Краснодар – 21:18. Бронзовым призером стала команда Рамони, уверенно обыгравшая белгордок – 20:13. Напомним, что в полуфинале клуб из райцентра Воронежской области уступил краснодарским соперницам – 11:14.

- Наша команда, как и в прошлом году, финишировала третьей, - отметил в интервью «КП» главный тренер рамонского коллектива Сергей Бахтин. – Но учитывая, что уровень участников значительно вырос, то эта бронза превзошла все ожидания. Очевидно, что наш успех нельзя называть сенсационным, как, например, на предыдущем турнире. Большой объем работы был проделан как летом, так и на протяжении всего календарного года. Так что девчонки молодцы! Всех поздравляю с бронзой!

Отметим, что команда Воронежа финишировала на самом дне – в матче за седьмое место (среди восьми участвовавших коллективов) наши девушки уступили ростовчанкам – 12:18. Лучшим игроком Рамони на минувшем турнире была признана Диана Булычева, лучшая в воронежской команде – Полина Байда.

Теперь с 6 по 9 октября в «Согдиане» пройдет турнир среди юношей в рамках «Балканского моста».