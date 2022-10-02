В Воронеже утвердили зоны охраны исторического здания пожарной части

В Воронеже утвердили зоны охраны для объекта культурного наследия регионального значения «Пожарная часть». Здание расположено в центре города по адресу: улица Куцыгина, 28. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления по охране ОКН.

Там уточнили, что это позволит осуществить регламентированное строительство, реконструкцию и благоустройство. Постановление утверждает требования к регламентам градостроительных работ в границах указанного участка. Кроме того, прекращает действовать защитная зона, запрещавшая строительство и реконструкцию.

Напомним, само здание пожарной части было построено в далеком 1932 году. После Великой Отечественной войны его восстановили. С 1974 года там размещалось управление государственной противопожарной службы Воронежской области. Сейчас – региональное ГУ МЧС и пожарно-спасательная часть №2 по охране Ленинского района Воронежа.