В Воронеже в столкновении "Форда" и "Фольксвагена" пострадал один из водителей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла вечером 30 сентября на Левом берегу Воронежа.

Около 17.40 на улице Остужева 47-летний водитель на «Форд Фокус», следовавший со стороны улицы Урывского в направлении Минской, совершая поворот налево на регулируемом перекрестке, не пропустил встречный «Фольксваген Пассат» и столкнулся с ним.

В результате ДТП водитель «Форда» получил травмы, его доставили в больницу.

В Воронежской области за 30 сентября сотрудники ГИБДД зарегистрировали 119 ДТП, в них пострадали шесть человек.