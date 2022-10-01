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Происшествия1 октября 2022 7:31

В Воронеже в столкновении "Форда" и "Фольксвагена" пострадал один из водителей

Авария произошла на Левом берегу
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, которая произошла вечером 30 сентября на Левом берегу Воронежа.

Около 17.40 на улице Остужева 47-летний водитель на «Форд Фокус», следовавший со стороны улицы Урывского в направлении Минской, совершая поворот налево на регулируемом перекрестке, не пропустил встречный «Фольксваген Пассат» и столкнулся с ним.

В результате ДТП водитель «Форда» получил травмы, его доставили в больницу.

В Воронежской области за 30 сентября сотрудники ГИБДД зарегистрировали 119 ДТП, в них пострадали шесть человек.